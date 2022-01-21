На Житомирщині з військової частини зникли 120 бронежилетів і сотня шоломів

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У Житомирській області з військової частини зникли сотні одиниць військового спорядження, зокрема бронежилети й шоломи.

Про це в п’ятницю, 21 січня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, недбалість якого завдала збитків державі на пів мільйона гривень.

Упродовж трьох років армієць не забезпечував належний порядок зберігання ввіреного йому військового майна.

“Зокрема, він міг без фіксації видати комусь певні речі, залишав предмети без догляду, не ставив приміщення на охорону”, – йдеться в повідомленні.

Також він не здійснював систематичні перевірки наявності матеріальних засобів для встановлення нестач та не вів облік Через це зникли 120 бронежилетів, сотня кевларових шоломів та понад 1,5 тис. одиниць іншого майна. Загальна вартість вказаного становить 572 тис. гривень.

Військовий обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до семи років.

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