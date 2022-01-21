СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3819538 +20156
Летальні випадки:
98993 +150
Одужали:
3576268 +4486
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17389831 (+57396). Оновлено: 08:30 21.01.2022
Home / Україна / Межа закону / На Житомирщині з військової частини зникли 120 бронежилетів і сотня шоломів

На Житомирщині з військової частини зникли 120 бронежилетів і сотня шоломів

21/01/2022 18:23

У Житомирській області з військової частини зникли сотні одиниць військового спорядження, зокрема бронежилети й шоломи.

Про це в п’ятницю, 21 січня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, недбалість якого завдала збитків державі на пів мільйона гривень.

Упродовж трьох років армієць не забезпечував належний порядок зберігання ввіреного йому військового майна.

“Зокрема, він міг без фіксації видати комусь певні речі, залишав предмети без догляду, не ставив приміщення на охорону”, – йдеться в повідомленні.

Також він не здійснював систематичні перевірки наявності матеріальних засобів для встановлення нестач та не вів облік Через це зникли 120 бронежилетів, сотня кевларових шоломів та понад 1,5 тис. одиниць іншого майна. Загальна вартість вказаного становить 572 тис. гривень.

Військовий обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до семи років.

Читайте також:
У Житомирі невідомі вдосвіта пошкодили могилу офіцера 95-ї бригади

Унікальних переглядів: 264
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна мобілізує до 400 тис. резервістів у разі розширення агресії РФ

У випадку реального розширення агресії Російської Федерації на території України з резерву оперативно буде мобілізовано до 400 тисяч громадян, які мають досвід ведення бойових дій. Про це заявив член...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse