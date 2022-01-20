Зеленський та військові аташе вшанували пам’ять оборонців Донецького аеропорту

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у вшануванні пам’яті українських військових, які загинули в цей день за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави.
Біля Пам’ятного дзвона, розташованого на території Міністерства оборони, в четвер, 20 січня, було оголошено прізвища 54 військовослужбовців, полеглих цього дня у різні роки війни.
Серед них – 51 воїн, що героїчно загинув 20 січня 2015 року, захищаючи Донецький аеропорт.
Після кожного озвученого прізвища військовослужбовець роти почесної варти бив у дзвін, а салютна група робила залпи зі стрілецької зброї.
Потому президент поклав квіти до Пам’ятного дзвона, передає пресцентр ОПУ.
Приєдналися до вшанування і військові аташе.
“У 7-му річницю битви за аеропорт “Донецьк”, аташе з питань оборони при Посольстві Британії комодор Королівських ВМС Тім Вудс разом із колегами віддає шану українським захисникам, відомим як “Кіборги”, які загинули в цій битві, захищаючи свою країну від російської агресії”, – йдеться в повідомленні британського посольства у твітері.
Сьогодні, в 7-му річницю битви за аеропорт “Донецьк”, Аташе з питань оборони при Посольстві 🇬🇧 комодор Королівських ВМС Тім Вудс разом із колегами віддає шану українським захисникам, відомим як “Кіборги”, які загинули в цій битві, захищаючи свою країну від російської агресії pic.twitter.com/TVM8C2Hz9R
— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) January 20, 2022
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