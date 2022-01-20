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У Києві затримали громадянина Росії із санкційного списку РНБО

20/01/2022 20:42

У Києві правоохоронці затримали громадянина Російської Федерації Валіомара Дамаданова, який входить до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України.

Про це в четвер, 20 січня, інформує пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

“До санкційного списку (РНБО, – “Н”) потрапив 50-річний чоловік, який є громадянин РФ та має тісні зв’язки з кримінальними угрупованнями. Щойно поліцейським стало відомо про місце його перебування, правоохоронці спланували і провели заходи для затримання”, – йдеться у повідомленні.

Разом із міграційною службою правоохоронці працюють над тим, щоби примусово повернути чоловіка до країни його походження. Також йому заборонять в’їзд до України.

У поліції не називають імені затриманого, однак за інформацією “Української правди”, йдеться про дагестанця Валіомара Дамаданова.

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