Повітряні сили здійснили польоти на Су-24 у складних метеоумовах. ФОТО

У сьомій Старокостянтинівській бригаді тактичної авіації імені Петра Франка, озброєній бомбардувальниками Су-24М та розвідувальними літаками Су-24МР, відбулася чергова льотна зміна.
Про це в четвер, 20 січня, інформує пресслужба 7 брта.
Завданням цієї льотної зміни було проведення перших “офіцерських” польотів для молодих штурманів авіабригади. Вони відбувались в складних метеоумовах.
Літаки Су-24М та Су-24МР із складу авіабригади виконували свої польоти із підвісними паливними баками.
За умови застосування ПТБ літаки Су-24 мають бойовий радіус 560 – 600 кілометрів, без ПТБ – лише 390 кілометрів, пише Defense Express.
Зазначається, що техніки авіабригади готували до підвіски на літаки також авіаційні бомби (ймовірно – навчальні).
Попередня льотна зміна в 7-й бригаді тактичної авіації відбулась 13 січня цього року. Її завданням було відпрацювання формату бойової підготовки для командирів ланок та ескадрилій бригади.
Окрім цього, екіпажі бомбардувальників Су-24М та розвідувальних літаків Су-24МР виконували свої завдання за планом бойової підготовки. Також відбувалась перевірка та відновлення навичок пілотування.
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