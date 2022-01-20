Старший лейтенант ЗСУ на полігоні закрив собою підлеглого від вибуху гранати

Старший лейтенант Богдан Федосенко. Фото: пресслужба Командування Сил логістики ЗСУ

На полігоні в Миколаївській області старший лейтенант ЗСУ Богдан Федосенко закрив собою підлеглого від вибуху гранати і врятував йому життя. Сам офіцер потрапив до шпиталю з пораненнями.

Про це в четвер, 20 січня, інформує пресслужба Командування Сил логістики ЗС України.

Зазначається, що Богдан Федосенко проходить службу у військовій частині А0598 (м. Старокостянтинів на Хмельниччині).

Під час проведення занять із вогневої підготовки на полігоні – метання бойових гранат – Федосенка призначили керівником на навчальному місці.

Побачивши, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, керівник зреагував миттєво. Він оцінив обстановку, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна, закрив його собою і врятував йому життя.

Внаслідок події старший лейтенант отримав осколкове поранення й травми.

У військовому госпіталі йому надали всю необхідну допомогу. На військовослужбовця чекає недовга реабілітація, однак він стверджує, що почувається добре і вже хоче повернутися до військового строю, повідомляють із КСЛ.









У військову частину А0598 старший лейтенант Богдан Федосенко прибув після закінчення Військової академії в Одесі та за два з половиною роки служби зарекомендував себе виключно з позитивного боку.

“Командування Сил логістики ЗС України за такий вчинок характеризує його як справжнього Героя та з метою виховання лідерських якостей у підпорядкованого особового складу підготувало клопотання на ім’я Головнокомандувача ЗСУ про заохочення старшого лейтенанта Федосенка. Для самого офіцера це стане подвійним святом. Адже незадовго до свого дня народження він врятував життя побратима, і, можливо, ще й отримає заохочення від Головнокомандувача ЗСУ”, – йдеться в повідомленні Командування Сил логістики.

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