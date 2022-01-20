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Байден оцінив імовірність вступу України до НАТО найближчим часом

20/01/2022 12:00

Президент США Джо Байден вважає, що Україні навряд чи вдасться найближчим часом приєднається до НАТО. Причиною він називає те, що Україна ще не виконала всі необхідні для цього вимоги.

Про це президент США заявив під час своєї пресконференції в середу, 19 січня.

“Приєднання України до НАТО найближчим часом малоймовірне”, – заявив він.

За словами глави Білого дому, це пов’язано з тим, що Україні ще належить виконати багато роботи в області демократії і ряду інших подій, які там відбуваються.

Також американський президент нагадав, що для вступу країни в НАТО потрібна підтримка всіх членів Альянсу.

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