Єрмак анонсував зустріч радників “нормандського формату”

Голова офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що зустріч “нормандської четвірки” на рівні політичних радників відбудеться до кінця січня.
Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
“Готується зустрів політичних радників “нормандського формату”, і я думаю, що вона відбудеться до кінця цього місяця”, – сказав Єрмак.
Голова ОП також зазначив, що держсекретар США “приїхав надіслати сигнал, що ми вас підтримуємо”.
Єрмак додав, що майже кожного тижня розмовляє з радником США з нацбезпеки Джоном Салліваном. Також є постійний діалог на рівні очільника МЗС і Блінкена.
“Багато говорили про нашу ініціативу тристороннього формату (президенти США, Росії та України). Вони будуть просувати цю ідею і багато сподівань з цього приводу… Наголосив на важливості режиму припинення вогню”, – розповів Єрмак.
“Діалог сьогодні дозволяє бути усвідомленим навіть в маленьких деталях. Нічого, що стосується України не буде без України. В плані загальної безпеки, енергетичної тощо”, – додав він.
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