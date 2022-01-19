Єрмак анонсував зустріч радників “нормандського формату”

Керівник офісу президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Голова офісу президента Андрій Єрмак сподівається, що зустріч “нормандської четвірки” на рівні політичних радників відбудеться до кінця січня.

Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

“Готується зустрів політичних радників “нормандського формату”, і я думаю, що вона відбудеться до кінця цього місяця”, – сказав Єрмак.

Голова ОП також зазначив, що держсекретар США “приїхав надіслати сигнал, що ми вас підтримуємо”.

Єрмак додав, що майже кожного тижня розмовляє з радником США з нацбезпеки Джоном Салліваном. Також є постійний діалог на рівні очільника МЗС і Блінкена.

“Багато говорили про нашу ініціативу тристороннього формату (президенти США, Росії та України). Вони будуть просувати цю ідею і багато сподівань з цього приводу… Наголосив на важливості режиму припинення вогню”, – розповів Єрмак.

“Діалог сьогодні дозволяє бути усвідомленим навіть в маленьких деталях. Нічого, що стосується України не буде без України. В плані загальної безпеки, енергетичної тощо”, – додав він.

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