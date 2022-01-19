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Транзит російського газу по ГТС України досяг мінімуму за останні 4 роки

19/01/2022 11:57

Середньодобовий транзит природного газу через газотранспортну систему України упродовж 10-16 січня склав 52,4 мільйона кубічних м. Це найменший обсяг газу перекачаного Україною з Росії протягом останніх чотирьох років.

Про це повідомив голова ГТС України Сергій Макогон у фейсбуці.

“За перші 16 діб у січні 2019-го середньодобовий обсяг транзиту складав понад 250 млн куб. м газу, у “ковідному” 2020-му – 83,4 млн куб. м, у 2021 році – 124,6 млн куб. м, у 2022-му – лише 52,4 млн куб. м газу”, – написав він.

За аналогічний період минулого року Україна перекачувала більше ніж удвічі більше блакитного палива.

Водночас у ГТС завбачливо бронювали більшу кількість газу на цей опалювальний через кризову ситуацію на ринку, однак з боку Російської Федерації подача не збільшується.

“Хоча є можливість замовити в п’ять разів більше. Адже ще в грудні 2021 року, зважаючи на кризову ситуацію на ринку газу, Оператор ГТС України завбачливо збільшив гарантовані потужності для імпорту газу на 30% – до 35 млн куб. м на добу”, – зазначив Макогон.

“Висновки напрошуються самі за себе: “Газпром” не зацікавлений допомагати країнам ЄС у кризовий період, тиск на Європу для запуску “Північного потоку-2″ триває”, – зрезюмував голова ГТС України.

Нагадаємо, нещодавно Оператор ГТС України та оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо запровадження з 1 січня 2022 року гарантованих потужностей для транспортування природного газу у напрямку Угорщина-Україна.

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Україна

Транзит російського газу по ГТС України досяг мінімуму за останні 4 роки

Середньодобовий транзит природного газу через газотранспортну систему України упродовж 10-16 січня склав 52,4 мільйона кубічних м. Це найменший обсяг газу перекачаного Україною з Росії протягом останніх чотирьох років. Про...

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