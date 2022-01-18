У “Нафтогазі” заявили про можливість зупинити запуск “Північного потоку-2”

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Радниця голови НАК “Нафтогаз України” Світлана Заліщук заявила про дві площини для зупинки запуску газопроводу “Північний потік-2”.

Про це інформує “Європейська правда” у вівторок, 18 січня.

“Можливості для зупинки “Північного потоку” існують. Вони лежать в двох площинах – в політичній і в юридичній“, – вважає Заліщук.

Якщо йдеться про юридичну площину, то, за її словами, це процедура сертифікації, яку має зрештою зробити німецький енергорегулятор.

Також ця площина існує в Європейській комісії, яка відповідно до європейського законодавства повинна переглянути це рішення і надати відповідну оцінку. Крім того, за словами радниці, не варто виключати судові процеси у цій справі.

“У політичній площині так само є інструменти для рішень у самої Німеччини, в ЄС і в США якраз через накладення санкцій. І в одній, і в іншій площині є кнопки, які можуть зупинити прокачку газу через “Північний потік-2”, – зазначила Заліщук.

Вона стверджує, що в Євросоюзу є правила, які поширюються і на “Північний потік-2”. Тому ЄС, на її думку, може не лише обмежити прокачку газу, а не зупинитися.

“Насамперед, має бути повний анбандлінг – розмежування компаній, які володіють, які оперують цією трубою. На сьогодні оператор не має можливості переконати Німеччину, ЄС, що вони мають таке розділення, що вони пройшли процедуру анбандлінгу. По-друге, це інфраструктура доступу третіх незалежних сторін до всієї труби. Зараз “Газпром” не надає такої можливості. І тарифи вони не публікують. Це третій принцип європейського законодавства, який зобов’язує “Північний потік” працювати в певних правилах”, – зазначила Заліщук.

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