Священники РКЦ в Україні закликали церкви світу не мовчати в час загрози наступу Росії

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Священники Римсько-католицької Церкви в Україні попросили підтримки в західних церковних лідерів на тлі високого ризику вторгнення Російської Федерації.

Про це інформує Релігійно-інформаційна служба України.

“Коли в новинах показують російські танки та армійські підрозділи, розміщені на наших кордонах, а також триває війна на сході України, церква на Заході не робить жодних заяв”, – сказав канцлер Харківсько-Запорізької єпархії РКЦ, священик Григорій Семенков.

“Як вірні католики, ми не маємо нічого проти росіян і проводимо регулярні російськомовні Меси, а наша єпископська конференція, будучи аполітичною, ніколи не декларувала позиції щодо того, чи варто Україні вступати до НАТО чи Європейського Союзу. Але ці приготування Росії до вторгнення становлять для нас серйозну небезпеку”, – додав він.

Зважаючи на те, що переговори між НАТО та Росією не досягли успіху, більшість католиків вважають, що після цього, ймовірно, слід очікувати на “велике демонстративне застосування сили з боку РФ”.

Семенков також попередив про загрозу релігійних переслідувань, адже українські католики не впевнені, як російські сили ставитимуться до їхньої церкви.

Судовий вікарій Одесько-Сімферопольської єпархії РКЦ і Україні Отець Роман Крат також наголошує на високій ймовірності вторгнення, враховуючи завершення будівництва “Північного потоку-2” й сприятливі для агресора погодні умови для наступу та малоймовірність військової відповіді НАТО.

“Президент РФ Путін знає, що деякі західні країни, які вже повністю залежать від російського газу, вибрали би теплі домівки, а не турботу про Україну. Він також стикається з внутрішніми економічними та соціальними проблемами, і йому потрібно відвернути увагу громадськості, щоби показати, мовляв, Росія сильна і непереможна під його керівництвом. Незважаючи на те, що ведеться багато переговорів, усі ці фактори вказують про одне – загроза війни є“, – вважає отець Крат.

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