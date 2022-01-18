Потрібно нагадати Путіну, що Москва виступала за членство України в НАТО ще з 1954 року, – дипломат

Данило Лубківський

Данило Лубківський

громадський діяч, дипломат, Надзвичайний і Повноважний посланник України 1-го класу, у 2014 році – заступник міністра закордонних справ

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Кажуть, що Путін любить історичні ювілеї.

У березні 2024 року виповниться 70 років, як Радянський Союз офіційно звернувся до Сполучених Штатів, Великої Британії і Франції з проханням про вступ до НАТО.

“Керуючись незмінними зовнішньополітичними принципами підтримки миру і зниження напруги в міжнародних відносинах, радянський уряд висловлює готовність разом із зацікавленими державами вивчити можливість вступу Радянського Союзу до НАТО”, йшлося в ноті МЗС СРСР.

Про цей факт відомо спеціалістам і всім, хто цікавиться міжнародними відносинами.

Менше знають, що за рекомендацією Москви запит на вступ до Північноатлантичного Альянсу зробили також Українська і Білоруська РСР.

Отже, Москва виступала за членство України в НАТО ще з 1954 року!

Путіну і Лаврову треба нагадати про це.

Бо зараз вони просто тупо переписують радянську історію і зневажають своїх попередників.

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