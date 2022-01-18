Канада скерувала в Україну підрозділ спецпризначенців, – ЗМІ

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Уряд Канади надіслав в Україну невелику групу спецпризначенців елітного підрозділу збройних сил Канадського полку спеціальних операцій (CSOR).

Це пов’язано із діями союзників по стримуванню можливій російській агресії щодо України.

Про це пише канадське видання Global News у понеділок, 17 січня, із посиланням на власні джерела.

Як відомо, мета невеликого військового контингенту, що відправився до України приблизно 9 січня — не навчання зі ЗСУ, а надання допомоги українській владі по стримуванню агресії.

Серед іншого спецпризначенці отримали наказ забезпечити евакуацію канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомляє пресофіцер Канадського полку спеціальних операцій Ембер Біно, канадські елітні війська періодично працюють в Україні з 2020 року, надаючи допомогу у підготовці військовослужбовців, а також на перевірці інструкторів та військового керівництва.

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