ХІ Книжковий Арсенал оголосив фокус-тему

Ілюстративне фото. Такий вигляд мав "Книжковий арсенал" 2018 року

ХІ Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал” пройде 25–29 травня 2022 року.

Про це пише в понеділок, 17 січня, видання “Лівий берег”.

Щороку Фестиваль обирає фокус-тему, яка пропонує учасникам і відвідувачам разом шукати відповідь на актуальне питання сьогодення. Фокус-темою ХІ Книжкового Арсеналу обрано “Велике переселення”.

Кураторкою стала авторка, перекладачка і видавчиня Оксана Форостина.

Запрошеною кураторкою Письменницької програми фестивалю стала Ірена Карпа.

Програма Фестивалю складатиметься з дискусій, презентацій, читань, професійного нетворкінгу, кінопоказів, перформативних та музичних подій, виставок сучасного мистецтва, книжкового ярмарку та конкурсу “Найкращий книжковий дизайн”.

Нагадаємо, Книжковий Арсенал є міжнародною подією, що організована Мистецьким арсеналом. Фестиваль відбувається з 2011 року і щороку збирає понад 200 організацій-учасників та понад 50 тисяч відвідувачів.

У 2019 році отримав звання “Найкращий літературний фестиваль світу”.

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