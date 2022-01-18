Генсек НАТО запропонував Росії низку зустрічей для обговорення питань безпеки

Генсек НАТО Єнс Столтенберг. Фото: Chechenews

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив усіх учасників Ради Росія-НАТО до серії зустрічей для обговорення питань європейської безпеки.

Про це він сказав на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, інформує “Європейська правда” у вівторок, 18 січня.

“Минулого тижня члени Альянсу і РФ зустрілися на Раді Росія-НАТО, і члени НАТО готові зустрітися знову – щоб висунути конкретні пропозиції, а також домагатися конструктивних результатів. Нині я запросив усіх членів Ради НАТО-Росія на низку зустрічей” – сказав Столтенберг.

Союзники готові розглянути, як можна зміцнити військові та цивільні лінії зв’язку на лінії Росія-НАТО.

“Ми також закликаємо Росію скасувати своє рішення про розірвання дипломатичних відносин з НАТО”, – заявив Столтенберг.

За словами генсека, члени НАТО також готові обговорити конкретні пропозиції щодо того, як зменшити ризики та підвищити прозорість військової діяльності, як зменшити космічні та кіберзагрози, обговорити контроль над озброєннями, роззброєння та нерозповсюдження.

“Отже, Альянс готовий, а союзники по НАТО готові брати участь і вислухати занепокоєння Росії. Але ми не підемо на компроміс щодо основних принципів, як-от право кожної нації обирати свій шлях і здатність НАТО захищати та захищати всіх союзників” – наголосив Столтенберг.

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