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Доба ООС: один обстріл під Пісками

18/01/2022 08:45

Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру командування операції Об’єднаних сил.

У бік Пісків противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину 18 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

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