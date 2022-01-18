Доба ООС: один обстріл під Пісками

Фото Стаса Козлюка

Упродовж минулої доби, 17 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру командування операції Об’єднаних сил.

У бік Пісків противник відкривав вогонь з підствольних гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Станом на 7 годину 18 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також:

Минулої доби на фронті зафіксовано один ворожий обстріл, поранено військового ЗСУ