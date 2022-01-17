Минулої доби на фронті зафіксовано один ворожий обстріл, поранено військового ЗСУ

Фото Стаса Козлюка

Упродовж минулої доби, 16 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні в понеділок, 17 січня.

У бік Катеринівки збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

“Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний”, – йдеться у зведенні.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, додають у штабі.

Станом на 7 годину ранку, 17 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Читайте також:

Біля Катеринівки окупанти поранили українського воїна