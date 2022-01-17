В Україну прибула делегація Конгресу США

Фото: пресслужба МЗС

Делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки прибула з візитом до Києва. Вона складається із представників двох партій – Республіканської та Демократичної.

Як передає “Новинарня“, про це в понеділок, 17 січня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером. Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ”, – йдеться в дописі дипломата у твіттері.

Радий вітати двопартійну делегацію Конгресу США на чолі з сенатором Робом Портманом і сенаторами Крісом Мерфі, Джин Шахін, Емі Клобучар, Річардом Блюменталем, Роджером Вікером. Цей вчасний візит зміцнює стратегічне партнерство Україна-США, сприяє стримуванню подальшої агресії РФ. pic.twitter.com/L0UYatQYbA — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 17, 2022

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