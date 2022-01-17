У ДПСУ пояснили причину затримки Порошенка на паспортному контролі

Фото пресслужби ДПСУ

Державна прикордонна служба України заявляє, що 17 січня під час пропуску пʼятого президента Петра Порошенка на прикордонному пункті в аеропорту “Київ” її співробітники “чітко дотримувалися норм законодавства”.

Про це йдеться в пресрелізі ДПСУ, поширеному на офіційному сайті відомства у понеділок, 17 січня, “з метою уникнення маніпуляцій та будь-яких інформаційних спекуляцій”.

“Держприкордонслужба забезпечує розшук у пунктах пропуску через державний кордон осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, а також виконання в установленому порядку доручень правоохоронних органів. Під час заходів контролю про прибуття Петра Порошенка в Україну прикордонники повідомили представників правоохоронних органів. Прикордонники також фіксували маніпуляції від окремих осіб, що, начебто, дану особу намагаються не пропустити в Україну», – вказують у пресслужбі ДПСУ і додають, що “кожна особа проходить визначені заходи прикордонного контролю, які тривають необхідну кількість часу”.

У відеотрансляції, яку вів у своєму Youtube-каналі депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, було видно, що Порошенко провів на пункті пропуску набагато більше часу, ніж зазвичай потребує процедура перетину кордону.

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