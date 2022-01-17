Технології та комунікації: Україна й НАТО підписали оновлений меморандум

Фото: пресслужба НАТО

Україна та Агентство НАТО з комунікації та інформації підписали оновлений Меморандум про погодження щодо продовження спільної роботи над проєктами у галузі розвитку комунікаційних технологій.

Про це в понеділок, 17 січня, інформує пресслужба НАТО.

“Ми успішно співпрацюємо з Україною протягом кількох років, надаючи їй ключові спроможності та обмінюючись знаннями. За цією оновленою угодою ми поглибимо нашу співпрацю з Україною, щоб підтримати громадян цієї держави у модернізації інформаційних технологій та комунікаційних послуг, а також визначити сфери, де може бути необхідним надання тренування для персоналу. Наші експерти готові до продовження цієї критично важливого партнерства”, – сказав генменеджер агентства NCI Людвіг Декампс, який поставив свій підпис під документом.

Оновлений Меморандум також підписала представниця України при НАТО Наталія Галібаренко.

“Цей Меморандум продовжує наше співробітництво, що розпочалося у 2015 році. За підтримки НАТО ми плануємо продовжувати представлення сучасних інформаційних технологій та послуг у системі командування та управління Збройних сил України”, – сказала посолка.

Проєкти включають зусилля із поставок в Україну захищеного комунікаційного обладнання, яке почалося у 2018 році, та використовується й зараз.

Ще один напрямок – співробітництво в рамках Регіональної програми НАТО-Україна з аерокосмічної безпеки (RASP), що передбачає раннє попередження та координацію зусиль у протидії загрозам в цій сфері.

Ця система основана на системах захищеного зв’язку та електронних комунікацій, що дозволяють підрозділам НАТО й України працювати у захищеній мережі, що відділена від “традиційного” Інтернету.

Зокрема, це стосується обміну інформацією та показниками радарів, а також практичної взаємодії між операторами станцій спостереження.

Важливою складовою технічного співробітництва між Україною і НАТО є також так звана Ініціатива з обміну знаннями, в рамках якої фахівці Агентства НАТО на експертному рівні діляться з українськими колегами досвідом НАТО в організації системи військового управління й комунікацій (підрозділи С4 – за класифікацією НАТО).

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