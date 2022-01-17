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Інструктори НАТО тренуватимуть підрозділи ЗСУ та ДПСУ, котрі прикривають кордон з Придністров’ям

17/01/2022 13:03

Збройні сили України та Держприкордонслужба розпочнуть спільні тренування на об’єктах Міжнародного Центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) за програмою НАТО JMTG-U – “Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна”.

Для таких тренувань будуть залучені військовослужбовці однієї з бригад ЗСУ та Білгород-Дністровського прикордонного загону, навчання триватимуть з початку лютого до початку квітня 2022 року, повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Відзначається, що цьогоріч підготовку наших військовослужбовців за програмою JMTG-U виконуватимуть українські інструктори за допомогою спостерігачів-тренерів від збройних сил країн-НАТО.

Для безпосередньої підготовки бійців буде задіяна імітаційна система моделювання бойових дій типу JCATS.

Мета тренувань – покращення рівня взаємодії між складовими сектору безпеки України, зокрема між ЗСУ та ДПСУ. Крім того, йдеться про покращення взаємосумісності з військовими підрозділами країн Північноатлантичного альянсу.

Програма НАТО JMTG-U – “Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна” була запущена у 2020 році. Цьогоріч такі навчання співпадають у часі із повідомленнями ГУР МОУ про те, що РФ може готувати провокації у невизнаному “Придністров’ї” з тим, щоб потім саме Україну звинуватити у підготовці агресивних дій.

Додамо, що Білгород-Дністровський загін ДПСУ прикриває той відтинок кордону України, що межує з невизнаним Придністров’ям.
Крім того, військовослужбовці ЗСУ та ДПСУ регулярно відпрацьовують під час навчань свою взаємодію на випадок атаки “гібридних” військ РФ з напрямку так званої “ПМР”.

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