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В Івано-Франківську чоловік підірвав BMW X5 і втратив руку

17/01/2022 13:38

У ніч на 17 січня в одному з дворів на околиці Івано-Франківська стався вибух. Його ініціатор отримав важку травму – чоловікові відірвало руку.

Про це повідомляє франківське видання “Галка”.

Вибух стався на вулиці Крайній близько 2:00.

За словами місцевих мешканців, невідомий вибуховий пристрій здетонував у машині BMW X5. До ранку на місці події працювали правоохоронці, які оглядали машину і проводили слідчі дії.

Попередньо стало відомо, що підривник машини приїхав у двір на таксі і намагався пошкодити BMW. Від вибуху авто він отримав травму руки, самостійно покинув місце пригоди і згодом звернувся за допомогою до медиків.

Через серйозність ушкоджень ті ампутували частину кінцівки. Вік травмованого чоловіка – близько 20 років.

У поліції Прикарпаття підтвердили факт інциденту. Про деталі пообіцяли розповісти згодом.

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