СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3754458 +6379
Летальні випадки:
98283 +88
Одужали:
3553642 +2359
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17168201 (+20309). Оновлено: 08:15 16.01.2022
Home / COVID-19 / “Ікона антивакцинаторів”: першу ракетку світу Джоковича депортували з Австралії після рішення суду

“Ікона антивакцинаторів”: першу ракетку світу Джоковича депортували з Австралії після рішення суду

16/01/2022 14:09

Перша ракетка світу, знаменитий сербський тенісист Новак Джокович полетів з Австралії після того, як суд підтвердив рішення міністра імміграції про скасування візи серба через відсутність щеплень проти коронавірусу.

“Новак Джокович покинув Австралію в неділю ввечері після того… Жалюгідний і в масці, він був зафіксований під супроводом поліції журналістом AFP в аеропорту Мельбурна”, – передає News.com.au.

Справу розглядала колегія Федерального суду Австралії. Головний суддя Джеймс Оллсоп оголосив рішення в неділю, 16 січня – менш ніж за добу до початку в Мельбурні Australian Open, першого турніру серії “Великого шолому” 2022 року.

У цій справі важливим є те, що Джокович – одна з “ікон” антивакцинаторського руху. Він принципово не щеплювався від коронавірусу, а для того, щоб потрапити на турнір у Мельбурн, 6 січня на кордоні в аеропорту надав довідку про те, що нібито перехворів на “ковід” у грудні.

Австралійські прикордонники висловили сумнів у достовірності документа та поставили відмову у в’їзді до країни. Однак Джокович не був депортований із країни одразу, а отримав час на апеляцію (хоча на Зеленому континенті й діють жорсткі карантинні вимоги щодо вакцинації).

Протягом цього часу ситуацію активно обговорювали у ЗМІ та в суспільстві. Зазначалося, що в період свого інфікування коронавірусом 34-річний спортсмен брав участь у багатьох публічних масових заходах в Сербії без масок та дотримання дистанції, давав інтерв’ю іноземним журналістам тощо.

“Один із прокурорів і представників Австралії Стівен Ллойд у своєму виступі на суді охарактеризував сербського тенісиста як людину, яка може спричинити посилення руху антивакцинаторства в Сербії і може зашкодити кампанії вакцинації також в Австралії.

“Можна зробити висновок, який вплив Джокович мав на вакцинацію в Сербії. У Сербії вакциновано менше половини населення, він критикував уряд за впровадження вакцинації, є навіть докази цього”, – зазначив Ллойд і зробив висновок, що сербський тенісист міг би стати “іконою антивакцинаторських груп” в Австралії”, – пише “Балканський оглядач“.

Організатори турніру вже змінили розклад чемпіонату, і в ньому вже немає першого номера “посіву” в чоловічому одиночному розряді.

“Я вкрай розчарований рішенням суду відхилити мою заяву про перегляд рішення міністра щодо скасування моєї візи. Це означає, що я не можу залишатися в Австралії та брати участь в Australian Open. Я поважаю рішення суду і буду співпрацювати з відповідними органами у зв’язку з моїм виїздом з країни”, – заявив тенісист.

Раніше він дев’ять разів вигравав цей престижний та прибутковий турнір, зокрема в сезонах 2019-2021 років.

Читайте також:
Майже 50% дорослих громадян України вакцинувалися проти COVID-19, – Шмигаль

Унікальних переглядів: 23
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Число “активних” хворих із коронавірусом в Україні знову перевищує 100 тисяч

Коронавірус в Україні за днями – 2021 Infogram За минулу добу, 15 січня, в Україні зареєстрували 6 379 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є дані, які...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse