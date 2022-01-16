“Ікона антивакцинаторів”: першу ракетку світу Джоковича депортували з Австралії після рішення суду

Перша ракетка світу, знаменитий сербський тенісист Новак Джокович полетів з Австралії після того, як суд підтвердив рішення міністра імміграції про скасування візи серба через відсутність щеплень проти коронавірусу.

“Новак Джокович покинув Австралію в неділю ввечері після того… Жалюгідний і в масці, він був зафіксований під супроводом поліції журналістом AFP в аеропорту Мельбурна”, – передає News.com.au.

Справу розглядала колегія Федерального суду Австралії. Головний суддя Джеймс Оллсоп оголосив рішення в неділю, 16 січня – менш ніж за добу до початку в Мельбурні Australian Open, першого турніру серії “Великого шолому” 2022 року.

У цій справі важливим є те, що Джокович – одна з “ікон” антивакцинаторського руху. Він принципово не щеплювався від коронавірусу, а для того, щоб потрапити на турнір у Мельбурн, 6 січня на кордоні в аеропорту надав довідку про те, що нібито перехворів на “ковід” у грудні.

Австралійські прикордонники висловили сумнів у достовірності документа та поставили відмову у в’їзді до країни. Однак Джокович не був депортований із країни одразу, а отримав час на апеляцію (хоча на Зеленому континенті й діють жорсткі карантинні вимоги щодо вакцинації).

Протягом цього часу ситуацію активно обговорювали у ЗМІ та в суспільстві. Зазначалося, що в період свого інфікування коронавірусом 34-річний спортсмен брав участь у багатьох публічних масових заходах в Сербії без масок та дотримання дистанції, давав інтерв’ю іноземним журналістам тощо.

“Один із прокурорів і представників Австралії Стівен Ллойд у своєму виступі на суді охарактеризував сербського тенісиста як людину, яка може спричинити посилення руху антивакцинаторства в Сербії і може зашкодити кампанії вакцинації також в Австралії.

“Можна зробити висновок, який вплив Джокович мав на вакцинацію в Сербії. У Сербії вакциновано менше половини населення, він критикував уряд за впровадження вакцинації, є навіть докази цього”, – зазначив Ллойд і зробив висновок, що сербський тенісист міг би стати “іконою антивакцинаторських груп” в Австралії”, – пише “Балканський оглядач“.

Організатори турніру вже змінили розклад чемпіонату, і в ньому вже немає першого номера “посіву” в чоловічому одиночному розряді.

“Я вкрай розчарований рішенням суду відхилити мою заяву про перегляд рішення міністра щодо скасування моєї візи. Це означає, що я не можу залишатися в Австралії та брати участь в Australian Open. Я поважаю рішення суду і буду співпрацювати з відповідними органами у зв’язку з моїм виїздом з країни”, – заявив тенісист.

Раніше він дев’ять разів вигравав цей престижний та прибутковий турнір, зокрема в сезонах 2019-2021 років.

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