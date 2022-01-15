Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного й Причепилівки

Упродовж минулої доби, 14 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Зокрема одне – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні в суботу, 15 січня.
Поблизу Водяного російські найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Причепилівки противник вчинив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – зазначено у зведенні.
Станом на сьому годину ранку, з початку доби 15 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
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