Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного й Причепилівки

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Упродовж минулої доби, 14 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Зокрема одне – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні в суботу, 15 січня.

Поблизу Водяного російські найманці відкривали вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Причепилівки противник вчинив обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

“Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними”, – зазначено у зведенні.

Станом на сьому годину ранку, з початку доби 15 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

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