СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3737510 +10476
Летальні випадки:
98068 +140
Одужали:
3545111 +7285
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17108685 (+37216). Оновлено: 08:12 14.01.2022
Home / Війна / Нові зимові берці готові для постачання у ЗСУ: в чому покращення. ФОТО

Нові зимові берці готові для постачання у ЗСУ: в чому покращення. ФОТО

14/01/2022 20:24

Нові зимові черевики з високими берцями для Збройних сил України готові для постачання у війська. Основним покращенням стала зміна головного зовнішнього матеріалу черевиків, але крім цього модель зазнала суттєвих звін.

Про це у п’ятницю, 14 січня, пише “Армія.Інформ”.

“Із хромованої шкіри розробники Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ перейшли до нубуку. Попередня шкіра не давала потрібного для бійців паровідведення. Так, черевики «дихали», але недостатньо – ноги часто пріли через недостатню паропроникність хромованої шкіри. Також при покращенні паропроникності завдяки нубуку в новій продукції ще й не зменшились теплозберігаючі властивості”, – пише армійське видання.

Змінився також формфактор берців. Зменшилася їхня висота, збільшився об’єм розшнурованого черевика, що дає можливість набагато швидше і зручніше взувати та знімати берці.

Шнурівка та гачки теж змінилися – можливо зашнурувати взуття однією рукою, а окремий гачок на трикотажній стрічці дозволяє шнуркам рухатися під час згинання ноги, що було також недоліком попередньої моделі.

Удосконалили також носок та задню частину зимових берців. Вони стали міцнішими, виготовлені з поліуретану та вберігають ногу від пошкоджень спереду та на п’ятці. Тепер спокійно можна буде знімати один черевик за допомогою іншого, не турбуючись про їхнє пошкодження.

Ходовий шар підошви повністю новий. Протектор розроблений з урахуванням зменшення вірогідності застрягання камінчиків та збільшення сили тертя для меншого ковзання. Зріз каблука зроблений для комфортного переміщення черевиків на військовій техніці.

Мембрана з утеплювачем залишились незмінними – вони захищають ногу військового від холоду та вологи, але дозволяють мікроскопічній парі виходити назовні, щоб нога не пітніла.

Головною новинкою стала зовсім інша устілка. Вона тепер має шар фольги, перфорацію та анатомічну форму для максимального комфорту носіння взуття.

У комплекті є інша устілка, простіша, але нею можна замінити основну, коли її будуть діставати для просушування.

“Нащедрував вам нових зимових черевиків для ЗСУ. Змін нереально багато – майже новий черевик вийшов“, – прокоментував, представляючи нові берці, колишній службовець ГУРСМЗ ЗСУ Сергій Місюра.

Фото: Армія.Інформ

Читайте також:
Елегантний кашкет, 35-й розмір взуття, – у ЗСУ розповіли, як зміниться гардероб жінок-військових

Унікальних переглядів: 284
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Слабке місце – комерційна компанія”. СБУ визначила спосіб кібератаки на сайти держвлади

СБУ разом з Держспецзв’язку та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року. Про це у п’ятницю,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse