Нові зимові берці готові для постачання у ЗСУ: в чому покращення. ФОТО

Фото: Армія.Інформ

Нові зимові черевики з високими берцями для Збройних сил України готові для постачання у війська. Основним покращенням стала зміна головного зовнішнього матеріалу черевиків, але крім цього модель зазнала суттєвих звін.

Про це у п’ятницю, 14 січня, пише “Армія.Інформ”.

“Із хромованої шкіри розробники Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ перейшли до нубуку. Попередня шкіра не давала потрібного для бійців паровідведення. Так, черевики «дихали», але недостатньо – ноги часто пріли через недостатню паропроникність хромованої шкіри. Також при покращенні паропроникності завдяки нубуку в новій продукції ще й не зменшились теплозберігаючі властивості”, – пише армійське видання.

Змінився також формфактор берців. Зменшилася їхня висота, збільшився об’єм розшнурованого черевика, що дає можливість набагато швидше і зручніше взувати та знімати берці.

Шнурівка та гачки теж змінилися – можливо зашнурувати взуття однією рукою, а окремий гачок на трикотажній стрічці дозволяє шнуркам рухатися під час згинання ноги, що було також недоліком попередньої моделі.

Удосконалили також носок та задню частину зимових берців. Вони стали міцнішими, виготовлені з поліуретану та вберігають ногу від пошкоджень спереду та на п’ятці. Тепер спокійно можна буде знімати один черевик за допомогою іншого, не турбуючись про їхнє пошкодження.

Ходовий шар підошви повністю новий. Протектор розроблений з урахуванням зменшення вірогідності застрягання камінчиків та збільшення сили тертя для меншого ковзання. Зріз каблука зроблений для комфортного переміщення черевиків на військовій техніці.

Мембрана з утеплювачем залишились незмінними – вони захищають ногу військового від холоду та вологи, але дозволяють мікроскопічній парі виходити назовні, щоб нога не пітніла.

Головною новинкою стала зовсім інша устілка. Вона тепер має шар фольги, перфорацію та анатомічну форму для максимального комфорту носіння взуття.

У комплекті є інша устілка, простіша, але нею можна замінити основну, коли її будуть діставати для просушування.

“Нащедрував вам нових зимових черевиків для ЗСУ. Змін нереально багато – майже новий черевик вийшов“, – прокоментував, представляючи нові берці, колишній службовець ГУРСМЗ ЗСУ Сергій Місюра.

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