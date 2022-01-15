І знову про “тривожний рюкзак”: що в нього покласти

Євгенія Подобна
воєнна журналістка, лауреатка премії ім. Тараса Шевченка
5 копійок до тривожної валізки (FB)
Не хотіла псувати свята, тому цей пост публікую сьогодні, хоча й написала його місяць тому. І хоча тривожність вже спала, думаю, ця інформація не буде зайвою в будь-якому разі. Я про тривожну валізку і про те, що робити, якщо таки повномасштабний наступ.
Перед тим, як витягати з верхніх полиць рюкзака, сядьте, повільно вдихніть і повільно видихніть. А тепер тверезо подумайте: якщо наступ, що саме ви будете робити?
Якщо ви розумієте, що в разі наступу будете їхати зі свого міста/села, передусім знову-ж тверезо оцініть, куди. В яких регіонах і які саме родичі чи друзі готові прийняти вас чи вашу родину. Вивчіть маршрут, як туди дістатися. Не покладайтесь на “джіпіесники”. Якщо зникнуть інтернет чи зв’язок, чи електроенергія і розрядиться телефон, ви повинні чітко розуміти, якими дорогами і як вам їхати.
Важливо: пальне. Якщо є можливість, краще мати повний бак. У кількох населених пунктах на Донбасі в 2014-му були шалені черги на заправках. Або ж вони можуть просто не працювати. Якщо десь щось потребувало ремонту – саме час це зробити.
Якщо у вас тварини, варто подумати заздалегідь як ви їх транспортуватимете. І, наприклад, прикупити переноску для кота чи компактну клітку для шиншили або папуги, яка не займатиме багато місця.
Якщо ви лишаєтесь вдома. Не полінуйтесь і перевірте де може бути найближче укриття. Підвал, бомбосховище. Поцікавтеся, в кого ключі. Переконайтеся, що у випадку чого зможете безперешкодно туди потрапити.
Якщо у вас приватний будинок – перевірте, чи не потрібно укріпити погріб. Варто лишити там бутиль питної води, ліхтарик чи свічки, консервацію чи галети – щось, що не зіпсується. В Красногорівці, пам’ятаю, бачила підвал багатоповерхівки, який досвідчені мешканці під’їзду облаштували по максимуму: знесли туди розкладачки, поставили буржуйку, мали запас палива, води і харчів, а також теплі ковдри й іграшки для дітей.
Важливо: якщо буде задіяна авіація – підвал чи погріб може стати “братською могилою”. У всіх інших випадках від того, чим воює ворог на Донбасі, підвали, на моїй пам’яті, таки рятували. Хоча 100% гарантій вижити вони, звісно, не дають.
Тепер, власне, тривожна валізка. В неї варто покласти:
Список можна продовжувати довго. Це – базовий набір, який під силу зібрати і нести кожному. Про бронежилети, каски, серйозні аптечки, наколінники не пишу. Для тих, хто евакуюється власним авто – варто закинути в багажник спальний мішок і ковдру. Залізний туристичний посуд. Туристичні пальники.
І головне правило: у будь-якій незрозумілій ситуації – падай і притискайся до землі. Лапки – на шию. Потім перебіжками – в укриття або в найближчу заглибину, траншею, підвал.
І не панікувати. Паніка – головний ворог раціонального мислення. Зберігаючи спокій, шанси вижити більші. Ну і кортизол, раптом що – дуже потрібна штука, економте його)).
Така валізка – це не лише на випадок війни, а й на випадок стихійного лиха чи іншої біди, яка може статися будь-якої хвилини.
У мене в друзях багато військових, переселенців, яким доводилось покидати все за годину, і тих, хто живе на лінії. Додавайте свої поради. І виправляйте, якщо бачите, що я помиляюсь. Нехай ці поради вам ніколи не знадобляться.
І вступайте до батальйонів тероборони. Завжди краще розраховувати на себе.
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