СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3737510 +10476
Летальні випадки:
98068 +140
Одужали:
3545111 +7285
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17108685 (+37216). Оновлено: 08:12 14.01.2022
Home / Україна / Політика / Зеленський пропонує Байденові тристоронній саміт із Путіним, – Єрмак

Зеленський пропонує Байденові тристоронній саміт із Путіним, – Єрмак

14/01/2022 18:42

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести зустріч за участю президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак в п’ятницю, 14 січня, під час спілкування з американським дипломатом Джоном Гербстом.

Так, Єрмак сказав, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

“Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом”, – заявив голова ОП, якого цитує “Лівий берег”.

Крім того, Єрмак нагадав співрозмовнику, що Україна готова до вступу до НАТО, а членство в Альянсі є для країни “питанням життя та смерті”.

“Ми абсолютно готові бути членом НАТО”, — сказав Єрмак, пише “Новое время”.

За його словами, Київ чекає, що буде озвучено конкретні вимоги для членства.

“Хочу повторити, що сьогодні це питання життя та смерті”, — додав Єрмак.

Читайте також:
Єрмак поспілкувався з помічником Путіна. І подзвонить ще

Унікальних переглядів: 12
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Азербайджан відкриває повітряні кордони для українців

Україну 13 січня було додано до списку країн, громадяни яких мають право на в’їзд до Азербайджану повітряним транспортом. Про це у п’ятницю, 14 січня, повідомила Державна прикордонна служба України....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse