Зеленський пропонує Байденові тристоронній саміт із Путіним, – Єрмак

Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести зустріч за участю президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак в п’ятницю, 14 січня, під час спілкування з американським дипломатом Джоном Гербстом.

Так, Єрмак сказав, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.

“Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом”, – заявив голова ОП, якого цитує “Лівий берег”.

Крім того, Єрмак нагадав співрозмовнику, що Україна готова до вступу до НАТО, а членство в Альянсі є для країни “питанням життя та смерті”.

“Ми абсолютно готові бути членом НАТО”, — сказав Єрмак, пише “Новое время”.

За його словами, Київ чекає, що буде озвучено конкретні вимоги для членства.

“Хочу повторити, що сьогодні це питання життя та смерті”, — додав Єрмак.

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