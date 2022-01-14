Зеленський пропонує Байденові тристоронній саміт із Путіним, – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести зустріч за участю президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак в п’ятницю, 14 січня, під час спілкування з американським дипломатом Джоном Гербстом.
Так, Єрмак сказав, що Зеленський не відкидає проведення таких переговорів у форматі відеоконференції.
“Ми очікуємо на реакцію російської сторони, але наші американські партнери сприйняли нашу пропозицію з інтересом”, – заявив голова ОП, якого цитує “Лівий берег”.
Крім того, Єрмак нагадав співрозмовнику, що Україна готова до вступу до НАТО, а членство в Альянсі є для країни “питанням життя та смерті”.
“Ми абсолютно готові бути членом НАТО”, — сказав Єрмак, пише “Новое время”.
За його словами, Київ чекає, що буде озвучено конкретні вимоги для членства.
“Хочу повторити, що сьогодні це питання життя та смерті”, — додав Єрмак.
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