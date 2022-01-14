В Україні створили низькоімпульсну гармату за стандартом НАТО

Корпорація “Таско”, що входить до складу ГС “Ліга оборонних підприємств України”, налагодила виробництво низькоімпульсної гармати під натівський калібр 90 мм.

Про це повідомляє АрміяInform в п’ятницю, 14 січня.

Головний механік корпорації Юрій Мацеха розповів, що гармата спеціально створена для встановлення у складі бойового модуля на бронеоб’єкти, які важать понад 7 тонн, такі як БТР, БМП, МТ-ЛБ або патрульний катер.

Вона отримала назву “низькоімпульсна” тому, що на відміну від звичайних гармат має менший відкіт після пострілу через оригінальну конструкцію ствола та ефективне дульне гальмо.

За словами головного механіка, ефективна дальність пострілу гармати становить 6 000 метрів, максимальна – понад 12 000 метрів.

Тож її можна ефективно використовувати на ділянці виконання завдань рівня батальйону.

Гармата адаптована під стрільбу протитанковими: кумулятивними та підкаліберними натівськими боєприпасами калібру 90 мм, а також з неї можна вистрелювати протитанкову ракету Falarick 90 (виробництва столичного КБ “Луч”). При цьому бронепробиття кумулятивного боєприпасу становить до 300 мм, підкаліберного – до 120 мм.

Підприємство здатне самостійно випускати як боєприпаси, так і безпосередньо гармату, адже опанувало відповідні технології їхнього виготовлення.

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