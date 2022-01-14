Супутник “Січ-2-30” вийшов на зв’язок із центром управління на Хмельниччині

Національний центр управління та випробувань космічних засобів поблизу Дунаївців у Хмельницькій області успішно провів перший сеанс зв’язку з українським супутником “Січ-2-30”, що був виведений на космічну орбіту.
Про це пізно ввечері в четвер, 13 січня, повідомив президент Володимир Зеленський у фейсбуці.
Зараз із апаратом встановлено стійкий зв’язок. Усі його бортові системи працюють у штатному режимі.
Дані, отримані завдяки “Січ-2-30”, допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих, відзначив президент.
“Крім того, наш супутник буде інтегрований у програму Європейського Союзу зі спостереження за Землею Copernicus”, – зазначив Зеленський.
Він також подякував працівникам української аерокосмічної галузі, завдяки яким ця місія відбулася.
“Січ-2-30” – це модифікований варіант супутника “Січ-2”. Його загальна маса 170 кг плюс 40 кг корисного навантаження.
Розробкою супутника “Січ-2-30” займалося конструкторське бюро “Південне”. Її розпочали у 2013 році, а безпосередньо виготовлення – у 2015-му. Завершили збирати супутник 26 грудня 2019 року. Створення супутника коштувало 98 млн грн.
Висота його польоту на круговій сонячно-синхронній орбіті – 663-682 кілометри.
“Січ 2-30″ став першим за останні десять років українським апаратом дистанційного зондування Землі.
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