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У космос запустили український супутник “Січ 2-30”. ВІДЕО

13/01/2022 17:32

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила в космос український супутник “Січ-2-30”. На орбіту його виведе багаторазова ракета-носій Falcon 9.

Як передає “Новинарня“, подія стартувала о 17:25 за київським часом із космодрому на мисі Канаверал у американському штаті Флорида.

Відділення супутника від ракети і вихід на орбіту має відбутися о 18:50. А вже о 20:15 він пролетить над Україною.

“Супутник «Січ-2-30» призначений для дистанційного зондування Землі. А простіше кажучи, для зйомки поверхні. Камери в нього непогані. Роздільна здатність на місцевості, за оновленими даними 7 метрів на піксель, можна буде розрізнити кожен будинок. Захоплення – 46,6 кілометра. Це особливо важливо для складання точних мап, наприклад, лінії розмежування і Криму. Є також інфрачервоний сканер.

Супутник буде методично сканувати поверхню України і нарешті у військових буде інструмент для розвідки.

Даними користуватимуться також і науковці. Будуть видні вирубки карпатських лісів, забруднення річок, озер та морів, пожежі, а також пересування агресора по тимчасово окупованих територіях”, – написав у фейсбуці колишній співробітник НАСА, письменник і журналіст Андрій Васильєв (Дорж Бату).

Довідково

“Січ-2-30” – це модифікований варіант супутника “Січ-2”. Його загальна маса 170 кг плюс 40 кг корисного навантаження.
Розробкою супутника “Січ-2-30” займалося конструкторське бюро “Південне”. Її розпочали у 2013 році, а безпосередньо виготовлення – у 2015-му. Завершили збирати супутник 26 грудня 2019 року. Створення супутника коштувало 98 млн грн.
Висота польоту супутника на круговій сонячно-синхронній орбіті – 663-682 кілометри.

Скріншот із відео

Супутник “Січ 2-30″ має стати першим за останні десять років українським апаратом дистанційного зондування Землі.

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