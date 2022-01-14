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СБУ заявляє, що виявила оборудку бронетанковому заводі

14/01/2022 19:43

Контррозвідка СБУ ліквідувала схему закупівлі неякісного обладнання для виготовлення комплектуючих до української бронетанкової техніки.

Про це спецслужба повідомила у п’ятницю, 14 січня.

“До протиправної діяльності причетне злочинне угруповання. Серед його організаторів – чиновник одного з оборонних підприємств і двоє представників столичної комерційної структури. На початку 2019 року вони налагодили механізм незаконного одержання грошей на закупівлі деталей для виготовлення металевих конструкцій на бронетанковому заводі”, – йдеться в повідомленні.

Для цього посадовець держпідприємства сприяв укладенню договору з представниками афілійованої фірми на закупівлю відповідних запчастин. Проте, замість сертифікованого обладнання ділки придбали продукцію сумнівної якості одного зі східно-азійських виробників за штучно завищеними цінами.

“Для реалізації оборудки її учасники вносили недостовірні відомості до звітної документації, а отримані «прибутки» виводили у тінь через підконтрольну комерційну структуру”, – додають в СБУ.

За попередніми оцінками, викриття оборудки дозволило зберегти ефективність промислового виробництва вітчизняного озброєння і запобігти бюджетним збиткам на десятки млн грн.

Під час слідчих дій на держпідприємстві, офісах та за місцями проживання організаторів схеми у Києві та Житомирі правоохоронці виявили:

Наразі за матеріалами СБУ трьом організаторам угруповання повідомлено про підозру за: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

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