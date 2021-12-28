На Хмельниччині СБУ блокувала розкрадання запчастин до військової бронетехніки на ₴1 млн. ФОТО

У Хмельницькій області контррозвідка Служби безпеки України викрила масштабне розкрадання запчастин та комплектуючих до військової броньованої техніки однієї з військових частин.

Як передає пресцентр СБУ у вівторок, 28 грудня, в умовах особливого періоду нестача таких комплектуючих могла завдати шкоди обороноздатності нашої держави.

Зазначається, що до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник, який разом зі своїм батьком організували викрадення запчастин до бронетехніки.

Військовий вивозив крадене з частини на власному автомобілі чи передавав їх батьку через огорожу. Викрадене зловмисники зберігали у гаражі для подальшого продажу.

Правоохоронці провели 12 обшуків.

Під час слідчих дій було виявлено і вилучено десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки. Зокрема йдеться про прилади нічного бачення, гідропідсилювачі башт, генератори, перископи, оптичні прилади, засоби управління вогнем, світломаскувальні комплекти та інше.

За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 млн гривень.

У межах кримінального провадження обом зловмисникам повідомлено про підозру.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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