Оголосили короткий список номінантів на Шевченківську премію

Ілюстративне фото

За результатами відбору до участі у третьому турі конкурсу допущені літературно-мистецькі твори за номінаціями:

У п’ятницю, 14 січня, відбувся другий тур конкурсу, передає пресслужба премії.

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив короткий список номінантів 2022 року.

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