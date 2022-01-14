Оголосили короткий список номінантів на Шевченківську премію

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Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив короткий список номінантів 2022 року.
У п’ятницю, 14 січня, відбувся другий тур конкурсу, передає пресслужба премії.
За результатами відбору до участі у третьому турі конкурсу допущені літературно-мистецькі твори за номінаціями:
Література
- Дуда Тамара Анатоліївна (Тамара Горіха Зерня). Роман «Доця»
- Нечитайло (Осока) Сергій Олександрович. Книга прози «Три лини для Марії»
- Пузій Володимир Костянтинович (Володимир Аренєв). Книга прози «Заклятий меч, або Голос крові»
- Херсонський Борис Григорович. Книги поезій «Вклонитися дереву», «Сталіна не було»
Літературознавство і мистецтвознавство:
- Горбачов Дмитро Омелянович. Книга «Лицарі голодного Ренесансу»
- Грабович Григорій Юлійович (США). Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм»
- Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна. Виставковий проєкт «Олександр Богомазов: творча лабораторія»
- Ложкіна Аліса В’ячеславівна. Книга «Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ ст.»
Публіцистика, журналістика
- Бондар Андрій Володимирович. Книга «Ласощі для Медора»
- Рябчук Микола Юрійович. Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї»
Музичне мистецтво
- Винницька Ярина Володимирівна, Линів Оксана Ярославівна, Чекун Доминіка Никифорова, Небесний Іван Васильович. Концерт-візитівка «Ковчег Україна»
- Шпудейко Олег Володимирович. Альбом «Madrigals»
Візуальні мистецтва
- Кадан Микита (Нікіта) Вікторович. Персональна виставка «Камінь б’є камінь»
- Сільваші Тіберій Йосипович. Інсталяція «Крила»
Кіномистецтво
- Горлова Аліна Едуардівна. Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться»
- Горностай Катерина Павлівна. Повнометражний ігровий фільм «СТОП-ЗЕМЛЯ»
Театральне мистецтво
- Трунова Тамара Вікторівна, Ворожбит Наталя Анатоліївна, Ларіонов Юрій Олександрович, Ісаєнко Андрій Миколайович, Ходос Валерія Ігорівна. Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра
- Уривський Іван Сергійович, Богомазов Петро Дмитрович, Ступка Остап Богданович, Форманчук Олександр Іванович. Вистава «Пер Гюнт» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка
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