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Оголосили короткий список номінантів на Шевченківську премію

14/01/2022 18:25

Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оголосив короткий список номінантів 2022 року.

У п’ятницю, 14 січня, відбувся другий тур конкурсу, передає пресслужба премії.

За результатами відбору до участі у третьому турі конкурсу допущені літературно-мистецькі твори за номінаціями:

Література

  • Дуда Тамара Анатоліївна (Тамара Горіха Зерня). Роман «Доця»
  • Нечитайло (Осока) Сергій Олександрович. Книга прози «Три лини для Марії»
  • Пузій Володимир Костянтинович (Володимир Аренєв). Книга прози «Заклятий меч, або Голос крові»
  • Херсонський Борис Григорович. Книги поезій «Вклонитися дереву», «Сталіна не було»

Літературознавство і мистецтвознавство:

  • Горбачов Дмитро Омелянович. Книга «Лицарі голодного Ренесансу»
  • Грабович Григорій Юлійович (США). Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину – переосмислюючи український модернізм»
  • Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна. Виставковий проєкт «Олександр Богомазов: творча лабораторія»
  • Ложкіна Аліса В’ячеславівна. Книга «Перманентна революція. Мистецтво України ХХ – початку ХХІ ст.»

Публіцистика, журналістика

  • Бондар Андрій Володимирович. Книга «Ласощі для Медора»
  • Рябчук Микола Юрійович. Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї»

Музичне мистецтво

  • Винницька Ярина Володимирівна, Линів Оксана Ярославівна, Чекун Доминіка Никифорова, Небесний Іван Васильович. Концерт-візитівка «Ковчег Україна»
  • Шпудейко Олег Володимирович. Альбом «Madrigals»

Візуальні мистецтва

  • Кадан Микита (Нікіта) Вікторович. Персональна виставка «Камінь б’є камінь»
  • Сільваші Тіберій Йосипович. Інсталяція «Крила»

Кіномистецтво

  • Горлова Аліна Едуардівна. Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться»
  • Горностай Катерина Павлівна. Повнометражний ігровий фільм «СТОП-ЗЕМЛЯ»

Театральне мистецтво

  • Трунова Тамара Вікторівна, Ворожбит Наталя Анатоліївна, Ларіонов Юрій Олександрович, Ісаєнко Андрій Миколайович, Ходос Валерія Ігорівна. Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра
  • Уривський Іван Сергійович, Богомазов Петро Дмитрович, Ступка Остап Богданович, Форманчук Олександр Іванович. Вистава «Пер Гюнт» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка

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