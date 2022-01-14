Найкращі ігри на планшет у 2022 році ℗

За останні кілька років популярність планшетів, безперечно, зросла. Від використання в роботі, перегляду фільмів і телебачення до ігор – все більше людей, ніж будь-коли, купують android планшети.

У наші дні для планшетів є так багато фантастичних ігор, якими гравці можуть насолоджуватися на ходу, в гостях у друзів або просто не виходячи з дому. Наприклад, у клубі vip-casino.org. Там можна грати на гроші та безкоштовно. Такий високий попит призвів до того, що розробники ігор випускають неймовірну кількість ігор, щоб не відставати від попиту. Іноді буває важко визначити, які з них варто пограти.

Але не турбуйтеся, ми зробили цю роботу за вас. Тут представлені найкращі ігри для планшетів, що вийшли цього року.

Donut County

У Donut County ви граєте за надзвичайно унікального для гри головного героя – голодну дірку. За сюжетом гри дірка подорожує ландшафтом, ковтаючи крихітні предмети і збільшуючись у розмірах. Це здається смішною, хоч і дивною концепцією, але в основі гри лежить кумедний сюжет за участю єнота в головній ролі.

Це коротка, але чудово зроблена гра, і вона напевно заслуговує на увагу, якщо ви любите щось дике і дивовижне.

Настільні перегони: World Tour

Якщо ви любите перегони, ця гра для вас. Високошвидкісні перегони, в якій ви керуєте крихітними машинами на трасах, зроблених зі збільшених предметів домашнього побуту, нагадує Mario Kart, але для тих, хто любить елементи керування. Самі перегони дуже конкурентні, з шаленими суперниками, які використовують хитромудрі маневри та зброю, щоб дістатися фінішу.

Якщо у вас є навички, ви можете заробляти прапори та накопичувати гроші для покупки нових автомобілів. Це проста гра з чуйним керуванням і, безумовно, одна з найкращих гоночних ігор.

Lonely Bird

Те, що спочатку здається дуже обмеженим віртуальним вихованцем, перетворюється на дещо набагато більш захопливе. Гра починається зі спілкування користувача з надмірно збудливим папугою; при повторних відвідуваннях все змінюється, і ви починаєте дізнаватися більше, у міру того, як птах розкриває себе. Ви зможете взяти участь у творчих починаннях, отримати кілька щирих та дурних вражень та залишити гру з емоційним сплеском. Це гра, яка напевно шокує і здивує, і безперечно є високоякісною пропозицією для планшета.

White Doors

Ця пригода у жанрі point-and-click починається з того, що людина прокидається у психіатричній клініці та майже нічого не пам’ятає. Подальша розповідь відбувається у клаустрофобному висновку, і для того, щоб просунутися вперед, користувачеві необхідно вдаватися в деталі навколишнього оточення.

Це ще одна надзвичайно творча гра, в якій у міру проходження ви отримуватимете уривки історій та спогадів. Для тих, хто є шанувальником емоційно насичених ігор з багатою розповіддю, ця гра – те, що вам потрібно. Цей досвід, хоч і триває всього кілька годин, все ж таки має розумну ціну в $3,49.

Онлайн-слоти

Популярність живих ігор у казино зростає в міру їхнього переходу в онлайн. Особливо онлайн-слоти, оскільки вони дуже зручні для користувача. Ви можете відвідати сайт автора та ознайомитися з таким видом розваг. Вам не потрібні жодні стратегії чи навички, щоб насолоджуватися ними! Вони є одними з найкращих для гри на планшеті і, на відміну від багатьох інших ігор у цьому списку, дають шанс виграти реальні гроші.

Minit

Пригодницька рольова гра Minit – це щось інше. Зазвичай рольові ігри дозволяють вам блукати на дозвіллі, але 60-секундний час життя в цій грі дійсно змінює ситуацію і є справжнім викликом.

Спочатку гра може здатися трохи переважною (і заплутаною), але з часом все починає набувати сенсу – зібрані предмети переходять у різні втілення і відкривають шлях до абсолютно нових призів. Це кумедна гра, безперечно, з впливом 1980-х років.

80 днів

Розповідь історій та ігри останнім часом користуються великою популярністю, але “80 днів” – це фантастичний підхід. Дія відбувається у 1872 році, але в стимпанк-версії. У ролі камердинера Філеаса Фогга ви повинні допомогти йому обігнути світ за 80 днів, керуючи та обмінюючи речі та вибираючи маршрути. Це схоже на гру “Вибери свою власну пригоду”, але з усіма гострими відчуттями.

У цій грі є 30 різних міст для дослідження та безліч можливостей для повторного проходження.

Her Story

Цікавий геймплей. На початку гри ви стикаєтеся зі старим комп’ютерним терміналом, програмне забезпечення якого було розроблено садистом. У базі даних зберігається безліч поліцейських інтерв’ю жінки, яка звинувачується у вбивстві. Проблема виникає, коли ви розумієте, що запис був зламаний і доступний лише за ключовими словами.

Це означає, що ви граєте в детектива, отримуєте підказки з відеофрагментів, щоб зрозуміти, що буде далі, і поступово збираєте докупи все, що сталося. Це унікальний досвід, дуже захопливий, і він триматиме вас у напрузі доти, доки таємниця не буде остаточно розкрита.

Oceanhorn

Якщо ви були фанатом Zelda, то вам сподобається Oceanhorn. Як гравець, ви прокидаєтеся, щоб знайти листа від свого батька, який зник, залишивши вам тільки блокнот і намисто. І ви вирушаєте на пошуки, досліджуючи острови Недосліджених морів, зустрічаючи незнайомців, зіштовхуючись із ворожими дикими тваринами та розкриваючи секрети та таємниці. У грі досить багато годин геймплею, і це, безумовно, чудовий досвід.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся принципів відповідальної гри!

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