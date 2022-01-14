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На Київщині повідомили про підозру керівнику МСЕК, що вимагав хабарі з ветеранів АТО/ООС

14/01/2022 13:24

Керівнику міжрайонної Броварської медико-соціальної експертної комісії повідомили про підозру у створенні організованої групи для вимагання та отримання хабарів із ветеранів АТО/ООС за присвоєння їм групи інвалідності.

Про це в п’ятницю, 14 січня, інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

“10 січня 2022 року слідчі ТУ ДБР Києва повідомили про підозри організатору злочинної групи та його пособникам за фактами одержання хабарів від поранених на фронті військовослужбовців та колишніх військовослужбовців ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.

Організатором групи став голова міжрайонної Броварської медико-соціальної експертної комісії, а його пособниками є колишній начальник медичної служби військової частини, звільнений за хабарництво, та цивільний громадянин.

“Вони брали гроші у поранених військовослужбовців ЗСУ та інших учасників ООС за оформлення групи інвалідності, а також брали гроші за визначення зв’язку поранення або каліцтва, отриманих під час бойових дій та проходження служби. Задокументовано отримання неправомірної вигоди на загальну суму $21 тисячу”, – наголошують правоохоронці.

Вони додають, що найближчим часом обвинувальний акт буде направлено до суду з кваліфікацією отримання посадовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, вчиненої організованою злочинною групою (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

“Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна”, – резюмують у ДБР.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що з кожного військовослужбовця учасники групи вимагали від трьох до п’яти тисяч доларів.

“Учасники схеми вимагали від військовослужбовців від $3 тис. до $5 тис за проходження процедури встановлення їм групи інвалідності, зокрема швидкого та безперешкодного отримання необхідної медичної документації, висновків військової лікарсько-консультаційної комісії та подальшого проходження МСЕК”, – зазначили у прокуратурі.

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