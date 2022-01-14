Двоє військовослужбовців були інформаторами контрабандистів на Закарпатті, – ДПСУ

Фото: пресцентр ДПСУ

Двоє військовослужбовців були інформаторами контрабандистів на Закарпатті, зловмисники їм платили за це гроші.

Про це у п’ятницю, 14 січня, повідомили в пресслужбі ДПСУ.

“Одного з хабарників затримали в Ужгороді після отримання ним 4100 доларів США. За ці кошти інспектор прикордонної служби погодився сприяти контрабандистам нелегально переправити у Словаччину сигарети. “Перевертень” зголосився допомогти пачкарям переправити товар, надавши інформацію про час, коли на визначеній ділянці кордону не буде нарядів”, – йдеться в повідомленні.

Інший інспектор теж погодився сприяти тютюновій контрабанді в Словаччин за 1250 доларів США за інформацію про рух та розташування прикордонних нарядів.

За двома фактами одержання службовими особами неправомірної винагороди тривають досудові розслідування за ч.3 ст.368 Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Читайте також:

СБУ ліквідувала канал контрабанди кокаїну в ЄС: наркотик перевозили в бляшанці з цукерками