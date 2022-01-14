Доба ООС: два обстріли, окупанти накрили вогнем 120-мм артилерії район Станиці Луганської

Упродовж минулої доби, 13 січня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це інформує пресцентр штабу операції Об’єднаних сил у ранковому зведенні. Поблизу Причепилівки російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм. Неподалік Станиці Луганської противник здійснив обстріл із мінометів калібру 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Станом на 7:00, 14 січня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець

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