“Повна безвідповідальність”: експерти назвали вразливість, через яку хакери зламали урядові сайти України

Мінімальні заходи із кібербезпеки могли би запобігти масштабному зламу українських урядових сайтів, який трапився 14 січня.

Як передає “Новинарня“, про це в фейсбуці заявив експерт з кібербезпеки Андрій Баранович та озвучив причини атаки на вебресурси держорганів.

Він прокоментував твіт американської журналістки-розслідувачки Кім Зеттер, яка з посиланнями на власні джерела написала, що “всі ці 15 сайтів в Україні використовували OctoberCMS”.

Sources tell me ~15 sites in Ukraine – all using October content management system – have been defaced, incl Min of Foreign Affairs, Cabinet of Ministers, Min of Ed, Emergency Services, Treasury, Environmental Protection. Attackers apparently used this: https://t.co/7ojWbjZWDd pic.twitter.com/FaepCsRO5E

— Kim Zetter (@KimZetter) January 14, 2022