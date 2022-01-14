“Повна безвідповідальність”: експерти назвали вразливість, через яку хакери зламали урядові сайти України

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Мінімальні заходи із кібербезпеки могли би запобігти масштабному зламу українських урядових сайтів, який трапився 14 січня.

Як передає “Новинарня“, про це в фейсбуці заявив експерт з кібербезпеки Андрій Баранович та озвучив причини атаки на вебресурси держорганів.

Він прокоментував твіт американської журналістки-розслідувачки Кім Зеттер, яка з посиланнями на власні джерела написала, що “всі ці 15 сайтів в Україні використовували OctoberCMS”.

Sources tell me ~15 sites in Ukraine – all using October content management system – have been defaced, incl Min of Foreign Affairs, Cabinet of Ministers, Min of Ed, Emergency Services, Treasury, Environmental Protection. Attackers apparently used this: https://t.co/7ojWbjZWDd pic.twitter.com/FaepCsRO5E — Kim Zetter (@KimZetter) January 14, 2022

Ще в травні 2021 року в програмному забезпеченні OctoberCMS (система управління вмістом сайту з відкритим вихідним кодом, – “Н”) було знайдено вразливість.

“За останні сім місяців жодне міністерство, жодне відомство не оновило це програмне забезпечення”, – наголосив експерт у коментарі виданню “Фокус”.

“При цьому, наскільки я зрозумів з опису вразливості CVE-2021-32648, якби софт був налаштований правильно, то цього злому не сталося би”, – додав він.

Баранович наголосив, що є дві причини, чому дефейс держсайтів став можливим.

Перша – застаріла версія OctoberCMS. Друга – неправильне/некоректне налаштування OctoberCMS.

Саме цими “дірками” і скористалися хакери.

“Я думаю, що оновлення просто не було кому завантажити – усім було все одно. Найімовірніше, відомства один раз заплатили якійсь компанії за встановлення та налаштування софту, і на цьому все закінчилося. Це цілковита безвідповідальність. Досить найняти адміністратора-фрілансера, який би стежив за такими речами”, – додав Баранович.

Нагадаємо, 14 січня сайти Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ і низки інших державних органів України, портал держпослуг “Дія” зазнали масштабної хакерської атаки.

На сторінці МЗС зловмисники розмістили повідомлення українською, російською і польською мовами. У ньому були погрози українцям та згадки про історію, зокрема про ОУН-УПА.

У відомствах, що зазнали атаки, закликали громадян користуватися іншими вебресурсами, зокрема офіційними сторінками міністерств у соцмережах.

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