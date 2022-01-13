Від зупинки серця помер 22-річний солдат 101 обро ГШ ЗСУ Роман Стасюк

Роман Стасюк, фото: 101 обро ГШ ЗСУ

Від зупинки серця помер солдат 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ імені генерал-полковника Генадія Воробйова Роман Стасюк.

Про це повідомила пресслужба військової частини у четвер, 13 січня.

Зазначається, що смерть настала 11 січня.

Військовому було 22 роки, він був родом з села Дарівка Ковельського району Волинської області.

“До нашої бригади Роман був призваний у березні 2019 року, одразу після рмп підписав контракт. Брав участь у бойових діях на Сході України. Проходив службу на посаді водія-хіміка БРДМ. Був першокласним фахівцем, технічним спеціалістом, консультував своїх побратимів щодо ремонту та обслуговування техніки. Сам по собі хлопець був оптимістичним, доброзичливим та товариським, завжди готовим допомогти друзям”, – йдеться в повідомленні.

Військова частина висловила щирі співчуття усім рідним, близьким та друзям Романа.

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