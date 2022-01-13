В оновленій військовій стратегії ЄС передбачена сильніша підтримка східних партнерів, зокрема України, – ЗМІ

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На тлі напруженості у відносинах з Російською Федерацією через Україну Європейський Союз має намір закріпити сильнішу підтримку своїх східних партнерів, серед яких наша держава, у тому числі у сфері безпеки та оборони.

Про це йдеться у останній версії майбутнього документа про військову стратегію Євросоюзу, з яким ознайомилось видання Euroactiv.

План нового стратегічного документа ЄС був офіційно представлений міністрам закордонних справ ЄС торік на початку листопада, опісля країни-члени могли вносити свої правки.

Очікується, що його офіційне ухвалення лідерами ЄС відбудеться в березні під час головування Франції в Раді ЄС.

За винятком Білорусі, кожна країна Східного партнерства ЄС має на своїй землі територіальний конфлікт, спровокований Росією.

Змінений проєкт пропозиції включає цілий параграф про східних партнерів, в якому йдеться, що “через все більш складну обстановку в галузі безпеки, яка впливає на стабільність і урядування наших східних партнерів, ми активізуватимемо нашу співпрацю в галузі безпеки та оборони”.

У ЄС наголошують – виклики, що стоять перед цими країнами, включаючи вороже втручання Росії та широке використання нею гібридної тактики, ставлять під загрозу стабільність та демократичні процеси та мають прямі наслідки для безпеки ЄС.

“Будучи близькими партнерами ЄС, конкретні діалоги з Грузією, Україною та Молдовою зміцнюватимуться в таких галузях, як протидія гібридним загрозам, дезінформація та кібербезпека”, – йдеться у заяві.

Додається, що ЄС підтримуватиме своїх східних партнерів у “зміцненні стійкості за допомогою заходів допомоги”.

Як інформує “Європейська правда”, відповідно до Європейського фонду миру, нещодавно прийнятого інструменту ЄС, Євросоюз вже у грудні вирішив почати надавати допомогу у забезпеченні безпеки України, Грузії та Молдови протягом 2022 року.

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