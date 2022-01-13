Сьогодні запускають у космос український супутник “Січ 2-30”

Сьогодні з мису Канаверал у Сполучених Штатах має стартувати ракета-носій з українським супутником дистанційного зондування землі “Січ 2-30”.
Старт відбудеться в рамках місії Transporter 3. Пряму трансляцію запуску можна буде переглянути в YouTube.
Запуск в космос українського супутника за допомогою ракети компанії SpaceX відбудеться сьогодні, 13 січня 2022 року, після 17:00 за київським часом з бази Космічних сил США на мисі Канаверал.
У грудні, український супутник дистанційного зондування землі «Січ 2-30» інтегрували з американським ракетоносієм Falcon 9. Представники КБ «Південне» підписали з нідерландською компанією ISILAUNCH відповідний Протокол завершення інтеграції, нагадує “Мілітарний”.
Супутник «Січ 2-30» має стати першим за останні 10 років вітчизняним апаратом дистанційного зондування Землі.
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