СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3727034 +10046
Летальні випадки:
97928 +191
Одужали:
3537826 +7202
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17071469 (+36660). Оновлено: 08:15 13.01.2022
Home / Україна / Сьогодні запускають у космос український супутник “Січ 2-30”

Сьогодні запускають у космос український супутник “Січ 2-30”

13/01/2022 09:43

Сьогодні з мису Канаверал у Сполучених Штатах має стартувати ракета-носій з українським супутником дистанційного зондування землі “Січ 2-30”.

Старт відбудеться в рамках місії Transporter 3. Пряму трансляцію запуску можна буде переглянути в YouTube.

Запуск в космос українського супутника за допомогою ракети компанії SpaceX відбудеться сьогодні, 13 січня 2022 року, після 17:00 за київським часом з бази Космічних сил США на мисі Канаверал.

У грудні, український супутник дистанційного зондування землі «Січ 2-30» інтегрували з американським ракетоносієм Falcon 9. Представники КБ «Південне» підписали з нідерландською компанією ISILAUNCH відповідний Протокол завершення інтеграції, нагадує “Мілітарний”.

Супутник «Січ 2-30» має стати першим за останні 10 років вітчизняним апаратом дистанційного зондування Землі.

Читайте також:
Супутник “заСІЧе” ворога: як розвиток космічної галузі допоможе Україні перемогти

Унікальних переглядів: 129
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

До суду передали справу колишнього військовослужбовця ЗСУ, який допомагав переправляти російських військових до Криму

Прокуратура Автономної Республіки Крим та м. Севастополя передала до суду справу громадянина України, колишнього військовослужбовця Збройних сил України, якого восени 2021 року було виявлено у Херсонській області. Про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse