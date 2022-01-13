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СБУ викрила хакерів, які обікрали 50 іноземних компаній на мільйон доларів

13/01/2022 16:52

Служба безпеки України та кіберполіція спільно із американськими та британськими спеціалістами викрили групу українських хакерів.

Як інформує пресцентр СБУ, зловмисники створили масштабний сервіс, де надавали платні послуги іншим хакерам, та атакували іноземні компанії.

Ця група хакерів обікрала 50 іноземних компаній, а також створила VPN-сервіс, який дозволяв одразу підвантажувати через платформу комп’ютерні віруси, шпигунське забезпечення та інші шкідливі програми.

Такі послуги були популярними серед членів міжнародних хакерських угруповань, які зламували системи державних та комерційних установ, розповсюджували віруси-вимагачі та проводили DDoS-атаки.

За попередніми оцінками, зловмисники отримали близько мільйона доларів. Для легалізації отриманих коштів вони проводили фінансові операції через низку онлайн-сервісів, у тому числі заборонених в Україні.

Справу розслідують одразу за трьома статтями: несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів та відмивання коштів.

У домівках фігурантів справи вже провели обшуки. Зокрема, вилучили телефони, комп’ютери та інші речові докази протиправної діяльності.

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