СБУ заявила, що заблокувала понад 50 кібератак на українські органи влади

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Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ відрапортували, що у листопаді 2021 року припинили та нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади.

Про це йдеться в пресрелізі СБ у середу, 1 грудня.

Зазначається, що блокування відбулося через безпосередній аналіз понад 31 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у листопаді.

Здебільшого основними типами хакерських атак були: з’єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack); атаки на веб-додатки (Web App Attack); шкідливе програмне забезпечення (Malware);

та інші.

Нагадаємо, що на базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події у режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки. Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та попереджувати загрози в національному кіберпросторі.

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