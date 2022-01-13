Іспанська Прімера позначила Крим російським

Ілюстративне фото

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На офіційному сайті іспанської “Ла Ліги” український півострів Крим зобразили частиною Російської Федерації.

Як передає “24 канал”, мапа відображається у розділі списку офіційних трансляторів турніру.

Це одразу викликало хвилю обурення у мережі та масу звернень до “Прімери” з вимогою усунути таке непорозуміння.

Dear @LaLiga & @LaLigaEN , We are deeply disappointed to find a map on your website legitimising the illegal occupation of Crimea by Russia! We ask that this inaccuracy is urgently corrected with Crimea rightfully returned to Ukraine 🇺🇦 Desktop only: https://t.co/bnKua5olOP pic.twitter.com/brWK0WQyRx — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 13, 2022

Після звернення багатьох користувачів, пізно ввечері в четвер, 13 січня, карту на сайті виправили. Тепер півострів Крим, тимчасово окупований Російською Федерацією, показано як частину території України.

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