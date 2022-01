Іспанська Прімера позначила Крим російським

оновлено

На офіційному сайті іспанської “Ла Ліги” український півострів Крим зобразили частиною Російської Федерації.

Як передає “24 канал”, мапа відображається у розділі списку офіційних трансляторів турніру.

Це одразу викликало хвилю обурення у мережі та масу звернень до “Прімери” з вимогою усунути таке непорозуміння.

Dear @LaLiga & @LaLigaEN ,

We are deeply disappointed to find a map on your website legitimising the illegal occupation of Crimea by Russia!

We ask that this inaccuracy is urgently corrected with Crimea rightfully returned to Ukraine 🇺🇦

Desktop only: https://t.co/bnKua5olOP pic.twitter.com/brWK0WQyRx

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 13, 2022