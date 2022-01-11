Французький телеканал пояснив, чому показав карту з “російським Кримом”

Фото: France Télévisions

Французька телекомпанія France Télévisions показав у відеосюжеті про Україну карту, де окупований Крим зображений як частина Росії. Посольство України у Франції звернулось до телеканалу — там пояснили, що це була технічна помилка, і одразу перепросили.

Про це пише “Крим.Реалії” з посиланням на співробітницю посольства України у Франції.

10 січня телеканал випустив сюжет про ситуацію на українських кордонах на тлі можливого загострення російської агресії. У ролику використали карту, де тимчасово окупований Крим було позначено як частину Росії.

У посольстві України заявили, що вже поспілкувалися з редакцією, отримали вибачення та запевнення, що “така ситуація не повториться”.

“Графічний підрядник припустився технічної помилки (відсутнє штрихування анексованого Криму та зазначення невизнання анексії міжнародною спільнотою), але це жодним чином не відтворює позицію телеканалу щодо українського Криму. На жаль, прикрі ситуації трапляються навіть із порядними журналістами та адекватними медіа”, — цитує співробітницю посольства “Крим.Реалії”.

Вона зазначила, що France Télévisions загалом забалансовано та коректно висвітлює українську тематику.

“Продовжуємо стежити за дотриманням принципу “нульової толерантності” до перекрученого зображення тимчасово окупованого Криму у французькому публічному та медійному просторі”, — зазначили у посольстві.

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