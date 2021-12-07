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Із сайту Європейської мережі організацій технічної безпеки вилучили карту з “російським” Кримом

07/12/2021 15:23

З офіційного сайту Європейської мережі організацій технічної безпеки (ETSON) вилучили карту Російської Федерації, де український Крим вказано як частину території РФ.

Про це у вівторок, 7 грудня, інформує пресслужба Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ).

“Кількамісячний процес боротьби за відновлення справедливості успішно завершено і ми повідомляємо, що зображення на офіційному сайті Європейської мережі організацій технічної безпеки (ETSON), яке містило карту Російської Федерації разом із анексованим українським півостровом Крим як частини території РФ, вилучено”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для врегулювання цього інциденту ДНТЦ ЯРБ був вимушений заявити, що у разі ігнорування вимог української сторони подальша участь центру у мережі ETSON, членом якого підприємство є з 2010 року, буде неможливою.

“Вважаємо, що Резолюція Генеральної Асамблеї ООН щодо територіальної цілісності та суверенітету України є обов’язковою до виконання усіма країнами-підписантами, а таким чином, дотримання її є безумовним для організацій, що діють на їх територіях”, – заявили в ДНТЦ ЯРБ.

У жовтні ДНТЦ ЯРБ повідомив, що ETSON 30 серпня 2021 року опублікувала на своєму сайті сотий випуск журналу “Ядерна та радіаційна безпека” російського НТЦ ЯРБ, на обкладинці якого зображено карту Російської Федерації разом із українським півостровом Крим як частиною території РФ.

Тому Центр надіслав листа на ім’я керівника ETSON з вимогою вилучити публікацію з офіційного сайту організації. Однак 28 вересня 2021 року надійшла відповідь, де йдеться про те, що керівництво ETSON не може впливати на політику сайту та вносити корективи у матеріали, які надаються до публікації організаціями-членами мережі.

У ДНТЦ ЯРБ назвали таку позицію керівництва ETSON неприпустимою і через Держатомрегулювання ініціювали інформування відповідних відомств України щодо цієї ситуації.

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Україна

Із сайту Європейської мережі організацій технічної безпеки вилучили карту з “російським” Кримом

З офіційного сайту Європейської мережі організацій технічної безпеки (ETSON) вилучили карту Російської Федерації, де український Крим вказано як частину території РФ. Про це у вівторок, 7 грудня, інформує пресслужба...

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