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Канал “Дом” отримав попередження, бо показав карту з “російським” Кримом

30/09/2021 14:34

Український телеканал “Дом” показав в ефірі карту Російської Федерації з окупованим Кримом. За це канал отримав попередження.

Про це в четвер, 30 вересня, повідомили в Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

Зазначається, що Нацрада визнала, що телеканал порушив українське законодавство. Зображення Криму “російським” в національному ефірі сприяє визнанню анексії української території країною-агресором.

Також повідомляється, що така карта Росії демонструвалася в ефірі 5 липня 2021 на початку і в кінці передачі “Російський щоденник”. Поява цієї карти привернула увагу нардепів і СБУ, які й звернулися до Нацради.

“Трансляція карти, на якій український Крим зображено частиною іншої держави, могла бути сприйнята глядачами телеканалу “Дом” як те, що Кримський півострів не входить до складу України. Це суперечить конституційним положенням про суверенітет, унітарність і територіальну цілісність нашої держави”, – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що програма транслювалася потім і в повторі, а працівники не усунули недостовірні факти.

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