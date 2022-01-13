Чорногорія змінила правила в’їзду для туристів із України

Влада Чорногорії змінила вимоги для в’їзду іноземних туристів на територію країни.
Про це інформує пресслужба посольства України в Чорногорії.
З 13 по 19 січня в’їзд дозволяється за умови наявності одного з наведених документів:
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