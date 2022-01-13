Чорногорія змінила правила в’їзду для туристів із України

Влада Чорногорії змінила вимоги для в’їзду іноземних туристів на територію країни.

Про це інформує пресслужба посольства України в Чорногорії.

З 13 по 19 січня в’їзд дозволяється за умови наявності одного з наведених документів:

підтвердження проведення повної вакцинації, за умови, що друга доза вакцини зроблена не пізніше шести місяців до в’їзду;

негативний ПЛР-тест не старіше 72 годин;

негативний швидкий тест на антиген не старіше 48 годин;

підтвердження перенесеної хвороби COVID-19 (позитивний ПЛР або експрес-тест на антиген, який має бути не менше 10 днів і не більше 180 днів).

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