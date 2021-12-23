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Україна та Сейшели домовилися про безвіз

23/12/2021 17:25

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди щодо безвізу між Україною та Сейшельськими Островами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ у четвер, 23 грудня.

Відповідно до угоди, громадяни України можуть відвідувати Сейшельські Острови з будь-якою метою в’їзду та з максимальним терміном перебування до 90 днів протягом 180 днів. Для громадян Сейшел діють ті ж правила безвізу.

МЗС не уточнило, коли угода набуде чинності.

У відомстві додали, що зараз, згідно з одностороннім рішенням Республіки Сейшельські Острови, українці можуть в’їжджати та перебувати на Сейшелах з туристичною метою терміном до 90 днів без необхідності оформлення візи.
Громадянам Сейшельських Островів для в’їзду в Україну необхідно було оформити візу у закордонних дипломатичних установах України чи візу в електронному вигляді.

Довідково:
Республіка Сейшельські Острови, Сейшели — острівна держава в Індійському океані на однойменних островах біля східних берегів Африки, на північ від Мадагаскару. Найменша суверенна держава Африки. Площа країни становить 455 км². Населення: 81,5 тис. осіб. Столиця: місто Вікторія.
Це популярний туристичний напрямок для фанатів дайвінгу та серфінгу, а також для любителів екзотичної флори та фауни.

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Україна

Україна та Сейшели домовилися про безвіз

Кабінет міністрів схвалив проєкт угоди щодо безвізу між Україною та Сейшельськими Островами. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ у четвер, 23 грудня. Відповідно до угоди, громадяни України можуть...

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