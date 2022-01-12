СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3716988 +7117
Летальні випадки:
97737 +193
Одужали:
3530624 +8077
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17034809 (+38851). Оновлено: 08:10 12.01.2022
Home / Війна / ЗМІ створили інтерактивну карту російської присутності біля кордонів і в ОРДЛО

ЗМІ створили інтерактивну карту російської присутності біля кордонів і в ОРДЛО

12/01/2022 17:14

Радіо “Донбас.Реалії” створило інтерактивну карту військової присутності Росії біля українських кордонів та на окупованих територіях.

Вона доступна за посиланням. 

На карті зібрані усі дані про скупчення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року, а також місця тренувань і зберігання зброї на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, знайдені проєктом “Радіо “Донбас.Реалії” за останні кілька років.

З карти можна перейти на:

  • публікації про кожен із цих полігонів, де є інформація про види техніки та озброєння, які там зберігаються;
  • на супутникові знімки, отримані західними медіа від компанії Maxar Technologies;
  • відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі.

Карта буде оновлюватися, щойно з’являтимуться нові дані.

Читайте також:
Росія перекидає до кордонів із Україною військові гелікоптери, – NYT

Унікальних переглядів: 114
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Протягом дня в Україні “замінували” 600 об’єктів, – поліція

За добу 12 січня до поліції надійшло 9 хибних повідомлень про”мінування” 600 об’єктів у різних містах України. Такі цифри озвучив голова Національної поліції Ігор Клименко в ефірі телеканалу “Рада”....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse