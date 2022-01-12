ЗМІ створили інтерактивну карту російської присутності біля кордонів і в ОРДЛО

Радіо “Донбас.Реалії” створило інтерактивну карту військової присутності Росії біля українських кордонів та на окупованих територіях.
Вона доступна за посиланням.
На карті зібрані усі дані про скупчення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року, а також місця тренувань і зберігання зброї на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, знайдені проєктом “Радіо “Донбас.Реалії” за останні кілька років.
З карти можна перейти на:
Карта буде оновлюватися, щойно з’являтимуться нові дані.
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