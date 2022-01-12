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РФ на окупованих територіях навчає військових “нових способів тактичних дій”

12/01/2022 13:50

Російська Федерація вивела десять тисяч військових на загальновійськові полігони, а також на полігони окупованих нею територій України та Грузії для проведення занять із бойової підготовки.

Про це інформує пресслужба Міноборони РФ в середу, 12 січня.

“Бойове злагодження мотострілкових, танкових взводів та артилерійських батарей організовано у складі першого навчального модуля більш ніж на 20 загальновійськових полігонах”, – йдеться в повідомленні.

Заняття з вогневої підготовки, тактики, водіння бойових машин та спеціальних дисциплін організовані на полігонах у Волгоградській, Астраханській, Ростовській областях, на Ставропіллі, у Чеченській Республіці, у Карачаєво-Черкесії, в Інгушетії, у Дагестані, на Кубані.

А також на штатних полігонах Вірменії та в окупованих Абхазії, Південній Осетії та Криму.

У Міноборони РФ зазначили, що батальйонні тактичні групи освоять “нові способи тактичних дій у складі різних видів розвідувально-вогневих та ударних комплексів, включаючи контрбатарейний, авіаційний та снайперський”.

А командири підрозділів освоїть “способи контрснайперської та контрбатарейної боротьби із застосуванням автомобільної та броньованої техніки, оснащеної стрілецькою зброєю підвищеної потужності, у тому числі мінометами”.

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